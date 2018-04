V rezervaci u Jaroměře se daří vzácným ptákům. Přežít jim nově pomáhají i divocí koně

Během deseti let se rozmanitost ptačích druhů zdvojnásobila

Rezervace u Jaroměře vznikla zhruba před deseti lety. Na začátku byla myšlenka částečně obnovit rozsáhlý a léta nepoužívaný zavodňovací systém z počátku minulého století. Ornitologové začali díky sponzorům vykupovat pozemky a pustili se do práce. Louky pravidelně zavlažují, postavili tůně s ostrůvky.

Počet v lokalitě žijících druhů ptáků díky tomu vzrostl za deset let více než dvojnásobně. Zakladatelé parku už v rezervaci pozorovali zhruba 170 druhů a další neustále přibývají.

„Jde nám především o ohrožené, vzácné druhy ptáků, jako jsou luční bahňáci. Před deseti lety, když projekt začínal, tak tu nehnízdil ani jeden z těchto druhů,“ říká Břeněk Michálek z České společnosti ornitologické.

Pod křídly čápa černého

Aktuálně se v lokalitě daří například čejce chocholaté nebo bekasině otavní. Ptáky mohou zájemci sledovat z volné přírody, případně z pozorovatelny, podobně jako koně. Ornitologové pořádají i pravidelné exkurze. Před pár dny byl také v parku vypuštěn čáp černý. Do přírody se vrátil poté, co mu v záchranné stanici pro živočichy vyléčili poraněné křídlo.

„Ptačí park je prostě paráda. Nečekali jsme, že to bude tak dobré, jak to teď je. Ptáci reagují tak, jak jsme chtěli, aby reagovali. Je to jedna velká radost,“ raduje se David Číp z České společnosti ornitologické.