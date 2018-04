Stav jednoho zraněného po úniku fenolu v Děčíně je nadále vážný

„V děčínské nemocnici u jednoho muže opakovaně selhávají životní funkce, v těžkém stavu je proto připojen na přístrojích, druhý poleptaný pacient není v ohrožení života, ale v nemocnici dál zůstává,“ uvedl mluvčí Krajské zdravotní Ivo Chrástecký.

Dvě ženy v péči ústecké Masarykovy nemocnice, které se intenzivně nadýchaly fenolů, ale neměly zjevné potíže, byly v pátek přeloženy na standardní pokoj. Pět mužů, kteří museli dýchat kyslík a leželi na standardních lůžkách na odděleních, by mělo být v pátek propuštěno domů.

Dvě ženy převezli záchranáři pro podezření na otravu toxickou látkou i do litoměřické nemocnice. „Je předpoklad, že by mohly být dnes nebo v sobotu propuštěny do domácího ošetřování,“ řekla mluvčí nemocnice Naděžda Křečková. Českolipská nemocnice o stavu zraněných neinformovala.