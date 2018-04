Neteř lidové malérečky pokračuje v rodinné tradici. Zdobí světoznámou kapličku v Louce

Modrobílé ornamenty dávají kapličce v Louce punc výjimečnosti. Padesát let je malovala lidová umělkyně Anežka Kašpárková. V jejím díle teď pokračuje její neteř Marie Jagošová. Srdíček na průčelí kapličky zakreslila už desítky a k nim další ornamenty tak typické pro Slovácko. „Řekla jsem si, Panno Marie, když mi pomůžeš, tak to dobře dopadne. Tak se do toho dám,“ komentovala své rozhodnutí Marie Jagošová.