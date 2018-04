U bohumínského jezera se očekává další nápor turistů. Město pro ně postaví i písečnou pláž

Úpravy odstartovaly už v loni, kdy se Kamenolomy ČR, které jsou majitelem vodní plochy, rozhodly vyjmout část jezera, která oficiálně slouží ke koupání, z dobývacího prostoru. A to po několikaletém úsilí města. To teď jedná s firmou o odkoupení části jezera. V budoucnu s ním má totiž velké plány.

Město již srovnalo a opravilo betonové panely, které z břehů ujížděly do vody. „Přístup do vody jsme dosypali podle potřeby pískem a k samotným panelům pak ornicí, tato místa pak zatravníme. V jiných místech jsou místo panelů lomové kameny nebo nově písek,“ uvedl za bohumínský odbor životního prostředí Jan Jeziorský.

Lidé tak podle něj na břehu jezera najdou tři druhy pláže. „Po dokončení prací se začne u jezera sekat tráva. Od května přibydou také odpadkové koše a stejně jako loni i mobilní toalety,“ dodal.

V plánu je cyklostezka

Úpravy mají lokalitu návštěvníkům co nejvíce zatraktivnit. „Chceme, aby jezero co nejvíce sloužilo ke koupání. Loni jsme u Kališoku začali s úpravami břehů za více než 300 tisíc korun. Letos v tom pokračujeme,“ doplnil Lumír Macura. Do budoucna by zde měla vzniknout dřevěná plovárna s odpočinkovými plochami a dvě mola pro plavce uprostřed jezera.

Uvažuje se také o novém sociálním zázemí a pravděpodobně i novém objektu pro občerstvení. Ještě letos by v těsné blízkosti vody mělo přibýt 12 cykloboxů pro bezpečnou úschovu kol i místa pro grilování. Do několika let by k jezeru měla vést cyklostezka, a to od Ovocné ulice po protipovodňové hrázi směrem k jezeru.