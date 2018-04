Požár na Dole Dukla v roce 1961 vymazal 108 životů. O přežití rozhodovaly někdy jen desítky metrů

Na povrch jich později s kolegou a druhým velitelem čety Karlem Lukešem vytáhli dalších sedmačtyřicet. „Tenkrát ještě nebyly fáračky (pracovní oděv, pozn. red.), horníci nosili červenou vestu nebo svetr. Jednou říkám Karlovi, že jsme naložili kluka s červeným svetrem, a popisuju mu, co měl ještě na sobě. Najednou se zarazil a chce to vše znovu slyšet. Opět to popíšu a on se rozplakal. Tomu tvrdému chlapovi, kterého jsem dobře znal, se válely slzy jako hrachy po tváři. Byl to jeho spolužák.“ Tragédii havířovského Dolu Dukla odstartovala náhoda ke konci ranní směny počátkem července. V jedenácté sloji třetího patra, kde se pracovalo na instalaci pásových souprav, prošel horník kolem dopravníku. Náhodou zavadil o jeho spouštěč a uvedl ho do provozu. Nikdo si toho nevšimnul. Gumový pás běžel naprázdno, bez kontroly. Kvůli nadměrnému tření se vznítil. Od něj začala hořet i dřevěná výztuž. „Bylo zasažených několik pater, my jsme působili vždy na jednom. Dvě čety, dva velitelé. Obyčejně byl jeden velitel místní, já jsem dělal pomocníka. Rozhodovali jsme oba dva, ale Karel znal výborně zdejší poměry,“ popisuje Eduard, kterému bylo tehdy 25 let. Měl dva roky po škole. V Ostravě zakončil inženýrská studia jako důlní měřič. Po tragédii se přihlásil k dukelským záchranářům. Měsíc od události s nimi začal otevírat hermeticky uzavřené chodby. Jejich stísněné prostory dosud ukrývaly 108 lidských těl. Bylo potřeba je co nejrychleji nalézt a odvézt zpět na povrch. A důl připravit k těžbě. „Četa chodila po deseti lidech do uzavřených prostor. Museli jsme mít k tomu ale dýchací aparát. V šachtách bylo totiž asi 1,5 procenta kyslíku,“ vzpomíná. Člověk ho přitom k životu potřebuje mít ve vzduchu nejméně desetkrát tolik. Pro uhlí vyrazilo 338 horníků Do dolu sfárala osudného 7. července 1961 odpolední směna – 338 horníků. Zápach spálené gumy zaznamenali asi v 15:30 na druhém patře. Nikdo však nic nehlásil. Revírník příčinu neprošetřil. Teprve krátce po páté hodině odpoledne dostal dispečer hlášení o hustém kouři ve třetím a druhém patře a povolal záchranáře. Mezitím se odvolávaly všechny osádky dolu, ale nebezpečí se podcenilo. Horníci v osmé sloji, jedné z nejvíce ohrožených, dokonce před odchodem ještě pečlivě uklízeli nářadí. Oheň se však rychle šířil. Lidem rychle uzavíral ústupové cesty.

„Celou tu strašnou havárii jsem zažíval, člověk se potil. Bylo to tvrdé, čekali jsme tehdy přírůstek do rodiny.“ Ervín Urbančík bývalý horník

Na likvidaci požáru pracovalo na 800 záchranářů. Jejich práci ztěžovala vysoká teplota, hustý kouř a prakticky nulová viditelnost. Do 11. sloje se vůbec nedostali. V osmé sloji po dvou hodinách narazili už jen na mrtvé, udušené kamarády. „My jsme nikdy jako jejich ženy nevěděly, co tam na ty chlapy čeká, a oni by nám to ani neřekli. Vím, že můj muž někdy měl strach, a nyní už vím proč,“ sdělila manželka jednoho z dukelských horníků Marie Šotková. „Po oné události celý týden nespal, neřekl mi, co se přihodilo, odhodlal se k tomu až po pěti letech.“ Třetina lidí se udusila Poté, co průzkumné čety zjistily, že není reálná naděje na záchranu postižených, a navíc stále hrozilo nebezpečí výbuchu metanu, havarijní komise ve 23:10 rozhoduje uzavřít ohroženou oblast. Postaralo se o to sedm výbuchuvzdorných hrází. Na jejich stavbu se spotřebovaly desítky tisíc pytlů s pískem. Aby se zlikvidoval obsah kyslíku, který podporoval hoření, byl do uzavřeného prostoru napouštěn dusík (až do 10. srpna tam bylo vehnáno 122 630 metrů krychlových dusíku). „Zůstalo tam hodně lidí, o život přišli kvůli hermetickému uzavření dolu. Ti, co se neotrávili, se udusili,“ popsal Eduard Kolarz, který se svého času pokusil vypočítat poměr těch, kteří zahynuli kvůli nedostatku kyslíku, a těch, kteří se otrávili oxidem uhelnatým. „Bylo to složité. Špatně se totiž určovalo, ve kterých prostorech nastala smrt otravou oxidem uhelnatým. Ale vychází to tak, že se asi 35–40 procent horníků udusilo. Posádka z osmé sloje se ale otrávila, vlezli do zaplynovaného prostoru,“ doplnil.

Fakta „Krevní jed“ aneb oxid uhelnatý „Krevní jed“ aneb oxid uhelnatý Řada toxických látek, jako je například oxid uhelnatý (CO), zasahuje do biochemického procesu přenosu kyslíku v lidském těle . I proto bývají označovány za tzv. „krevní jedy“. Zásobování orgánů kyslíkem je důležité pro zachování životních funkcí. Zvláště citlivým orgánem je mozek. Několik minut po přerušení přísunu okysličené krve jeho buňky nenávratně odumírají.

Oxid uhelnatý je nejznámější látkou ovlivňující přenos kyslíku v těle. Působí jako inhibitor hemoglobinu. Namísto oxyhemoglobinu vzniká karboxyhemoglobin. Afinita (schopnost chemických látek slučovat se s jinou látkou nebo částicí, pozn. red.) oxidu uhelnatého k hemoglobinu je 200 až 300krát vyšší než afinita kyslíku k hemoglobinu. Proto CO nelze za normálních podmínek kyslíkem z lidského těla vytěsnit .

Navenek se otrava oxidem uhelnatým projevuje nejprve bolestmi hlavy, tíhou na prsou, závratěmi, dušností, bezvědomím, křečemi až smrtí udušením. Při vysokých koncentracích může oxid uhelnatý způsobit smrt během několika sekund. Protože je to plyn bez barvy, zápachu a bez varovného dráždivého účinku, může velmi snadno dojít k fatální otravě. Zdroj: Úvod do toxibiologie a ekologie pro chemiky, VŠCHT Praha, 2004

„Když je v dole něco zavřené delší dobu, dřevěné pažnice, které drží okolní materiál, shnijí a kameny zavalí štolu i s položenými kolejemi,“ uvedl dnes už dvaaosmdesátiletý bývalý důlní záchranář. Aby mohli důl opět otevřít a obnovit v něm činnost, potřebovali mít koleje volné. A chtěli po nich mimo jiné vozit také těla mrtvých horníků.

