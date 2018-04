Nový metr na řidiče: Speciální aplikace umožňuje měřit rychlost i průmyslovou kamerou

Brno podle policie nemá k dispozici stacionární radary, které by rychlost aut měřily – a to ani na výpadovce do Svitav, kde se soustava objektivů tváří jako úsekové měření. Řidiče tak ve druhém největším městě České republiky kontrolují jen policisté v autech s kamerami nebo s ručními radary.

Jakub Sochor z VUT vymyslel aplikaci, která dokáže spočítat rychlost auta ze záznamu běžné průmyslové kamery. V Brně je takových přes tři stovky a využít by se daly všechny. „Rychlost se klasicky vypočítá z ujeté vzdálenosti a času. Pro tu vzdálenost potřebujeme vědět, jak je vozovka natočená ke kameře, pod jakým úhlem a jak je daleko. Záleží také na velikosti vozidla. Systém je třeba nakalibrovat,“ popsal měření rychlosti Jakub Sochor.