Plánovači z IPR chtějí Libeňský most zachovat a postavit nový do Karlína. Zastupitelé zatím nerozhodli

Libeňský most by se bourat neměl, naopak se má urychleně připravit výstavba nového mostu mezi Holešovicemi a Karlínem. Magistrátu to doporučila Gremiální rada pražského Institutu plánování a rozvoje (IPR). Důvodem je estetická a historická hodnota mostu. Radní rozhodli, že město most zbourá a postaví nový. Konečný osud mostu měli ve čtvrtek projednat zastupitelé. Po několikahodinových sporech ale neschválili program jednání, a primátorka ho proto ukončila.