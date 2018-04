V Děčíně unikl jedovatý fenol. Jeden člověk zemřel, dalších 16 je zraněných

„Muž v těžkém stavu, který byl resuscitován už na místě havárie, na jednotce intenzivní péče odpoledne zemřel. Dvě ženy, které se intenzivně nadýchaly výparů fenolu, nemají zjevné potíže, nicméně jsou také hospitalizovány na jednotce intenzivní péče,“ řekl Ivo Chrástecký, mluvčí Krajské zdravotní, pod kterou patří ústecká Masarykova nemocnice.

Do Masarykovy nemocnice bylo převezeno celkem osm lidí. Pět mužů leží na standardních lůžkách na odděleních, dýchají kyslík a budou zde na pozorování do pátku. V nemocnici v Děčíně jsou dva muži, kteří byli poleptaní. Byli ošetřeni a jeden leží na anesteziologicko-resuscitačním oddělení, druhý na jednotce intenzivní péče na pozorovýní a také kvůli dalším převazům. Další zraněné převezla záchranná služba do nemocnice v Litoměřicích a v České Lípě.

Děčínští hasiči vyjeli na místo v 7:43 a postarali se o zamezení úniku látky. Fenol unikl při přečerpávání látky z cisterny do zásobníku, když se protrhla hadice. „K úniku nebezpečných látek do ovzduší mimo areál firmy nedošlo,“ uvedla mluvčí krajské policie Veronika Hyšplerová. Případ si převzali děčínští a krajští kriminalisté.

Podle města nebezpečí nehrozí

Děčínský magistrát informoval veřejnost na Facebooku, že ke kontaminaci okolí nedošlo. „Je to čistě uvnitř chemičky. Rozhodně není potřeba přijímat žádná další bezpečnostní opatření, protože se jednalo o fenol, který není těkavý,“ ubezpečila mluvčí radnice Markéta Lakomá.

V pátek by měli odborníci místo dekontaminovat. „V podstatě se to dál nijak města netýká,“ uvedla Lakomá s tím, že v minulosti se nikdy obdobná událost v souvislosti s chemičkou nestala.

O mimořádné události byla informována Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). „Dle našich informací k úniku fenolu do kanalizace ani povrchových vod nedošlo. Havárii řeší vodoprávní úřad Děčín,“ řekla Jana Jandová z ČIŽP.

/*json*/{"map":{"lat":50.7405451741552,"lng":14.187491474708054,"zoom":17,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.7403122246317,"lng":14.187633908651605,"type":"1","description":"Tovární ulice v Děčíně"}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Do Chemotrexu zamíří inspektoři

Nehodu bude vyšetřovat inspekce práce, jedná se totiž o pracovní úrazy. „V tuto chvíli čekáme, až hasiči a policie zajistí místo, aby už nedocházelo k ohrožení životů. Následně na místo pošleme pravděpodobně jednoho až dva inspektory práce. Z toho jednoho specialistu na chemii,“ sdělil mluvčí Státního úřadu inspekce práce Richard Kolibač.

Konkrétní výsledky šetření budou známé v řádu týdnů. „Jelikož se jedná o průmyslový areál, chemičku, budeme provádět šetření příčin nehody. Opřeme se o expertní zprávu, kterou nám předají hasiči. Výsledky nebudou známé do druhého dne. Ale mělo by to být dříve, než v případě výbuchu chemičky v Kralupech nad Vltavou. Tam se očekávaly dva až tři měsíce, protože v případu jsou mrtví lidé a čeká se na pitevní zprávy,“ vysvětlil Kolibač.

Fenol se používá především v kosmetice, dříve sloužil i jako dezinfekce. V boletické továrně Chemotex vyrábí chemické katalyzátory, aktivátory nebo mycí a čisticí prostředky. Podnik zaměstnává asi 90 lidí, aktuálně celá výroba stojí.