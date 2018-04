Vltava se pro vodáky neuzavře, ujišťuje Povodí. U Krumlova hrozí zřícení obřího kusu skály

„Nezavře se to nikdy. Je to normální stavba, myslím si, že se to nezavře. Byl to takový první úlet, příliš brzy vypuštěná zpráva. Najde se řešení, že vodní cesta nebude přerušená. Zavřená není, a když, tak bude omezená tak, jako když děláme třeba jez na řece: také nezavíráme, děláme přímo na řece. Svedeme to někam, dá se tam nějaká šupna nebo se něco udělá, nějaké řešení najdeme,“ uvedl Zídek.

Soudní znalec označil stav vrcholové partie Barevné skály za havarijní. Přes zimu se totiž rozšířila jedna ze spár a hrozí, že se odlomí až tisícitunový blok. Už od března je z toho důvodu uzavřena silnice pod skalou.

„A protože je krizový stav a je potřeba tam opravdu zamezit vstupu chodců, cyklistů, každého, tak od čtvrtka tam na cestě bude napevno umístěný dvoumetrový neprůchozí plot,“ upozorňuje mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. Chodci ani cyklisté totiž zákaz vstupu nedodržovali.