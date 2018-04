Vltava před Krumlovem je pro vodáky uzavřená. Hrozí pád tisícitunové Barevné skály

„Patří do skupiny pět. To znamená, že tam hrozí bezprostřední nebezpečí pádu,“ říká o stavu Barevné skály soudní znalec z oboru geologie Jiří Růžička. Může za to spára v masivu, která se zvětšila přes zimu. Lesy ČR, které mají skálu na starosti, proto rozhodly, že zavřou nejen silnici pod skálou, ale nově i část řeky Vltavy.

To však vyvolalo odpor vodáků. Ti musí skončit cestu ve Větřní a tam naložit lodě na svozové autobusy. Na řeku se znovu vrátí o dva kilometry dál v Novém Spolí. „To ve výsledku znamená dopravní kolaps nejen na vodě, ale i na silnici, protože to je neproveditelné,“ lamentuje předseda Sdružení půjčoven lodí a kempů na Vltavě Radek Šťovíček. Vodáci požadují umožnění proplutí alespoň u druhého břehu řeky, dál od skály. Lesy ČR to však zatím odmítají s tím, že i tam by mohly odražené úlomky z padající skály někoho ohrozit.