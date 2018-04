Hledá se náhrada za most přes Nové mlýny. Možné objízdné trasy jsou už teď přetížené

Státní fond dopravní infrastruktury letos rozdělí mezi kraje celkem čtyři miliardy korun na opravy silnic nižších tříd, které přešly pod jejich správu v roce 2001. Jihomoravský kraj chce nadále usilovat o to, aby se ze schvalované dotace stal pravidelný příspěvek.

„Každoroční čekání na to, zda peníze ze SFDI přijdou, či nikoliv ztěžuje plánování prací. Máme konec dubna a teprve můžeme vybírat stavby, které zrealizujeme,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro oblast dopravy Roman Hanák.

Ženijní most není řešením

Uzavírka letos čeká i jeden z mostů v Brně-Zábrdovicích vedle Vojenské nemocnice. Magistrát ho chce zavřít na podzim po skončení oprav nedaleké Valchařské ulice. Jde přitom o jednu ze tří hlavních cest, kudy jezdí lidé například do sídlišť v severovýchodním okraji města.

/*json*/{"map":{"lat":49.203161175636694,"lng":16.62853176225508,"zoom":17,"mapTypeId":"hybrid"},"markers":[{"lat":49.202943835381795,"lng":16.62831721631119,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Místní obyvatelé z uzavírky mají obavy, řešením by podle nich mohlo být využití provizorního mostu, kterým disponuje Správa hmotných rezerv. Zatímco starosta Vinohrad nápad podporuje, podle magistrátu by nastal problém s hlukem. „Hygiena by nám tento most mohla záhy zavřít. A potom by to byla zmařená investice,“ uvedl náměstek primátora Richard Mrázek (ANO).

Místo ženijního mostu tak magistrát prověřuje spíše možnost využívat další z přejezdů přes řeku Svitavu, který je momentálně neprůjezdný a vede do uzavřeného areálu Zbrojovky.