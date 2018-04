Libeňský most půjde k zemi, rozhodli pražští radní

Libeňský most z 20. let minulého století má zaniknout. Měla by ho nahradit novostavba, ačkoli se o ní zatím hovořilo jako o replice původního mostu. O zbourání stávajícího přemostění, které spojuje oblast Manin v Holešovicích a lokalitu Palmovky v Libni, nerozhodla pražská rada jednomyslně.

„Ze všech podkladů expertů vychází tato možnost jako nejrychlejší a nejefektivnější s ohledem na životnost, funkčnost a bezpečnost mostu, a rovněž nejekonomičtější z hlediska budoucích nákladů,“ zdůvodnil svůj návrh, který rada schválila, náměstek pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).

S návrhem souhlasili kromě sociálnědemokratických radních i ti za ANO. Radní zastupující Trojkoalici jej však nepodpořili. Petra Kolínská (Zelení/Trojkoalice) byla proti, Jana Plamínková (STAN/Trojkoalice) se zdržela a Jan Wolf (KDU-ČSL/Trojkoalice) nehlasoval.

Rozhodnutí rady, které bude muset potvrdit ještě zastupitelstvo, přišlo poté, co ministerstvo kultury neprohlásilo Libeňský most za památku. Rozhodnutí ministerstva je pravomocné, nedávno však požádal Národní památkový ústav o jeho přezkoumání.

Za zachování mostu bojují některé spolky, ale i radnice Prahy 7. Její starosta Jan Čižinský (KDU-ČSL) označil rozhodnutí městské rady za nepřijatelné. „Součástí projektu na nový most není náhradní doprava. Nejméně dva roky bez jakéhokoliv mostu je nepřijatelné. Zkusili jsme si v zimě jeden měsíc a myslím, že to všem stačilo. Zboření cenného mostu a jeho nahrazení mostem bez architektonické soutěže je barbarství,“ uvedl.

O zbourání mostu se mluvilo už po povodních

Most je dlouhodobě ve špatném stavu. Myšlenka na jeho zbourání se objevila již v roce 2004 – nedlouho po historické povodni, která k jeho poškození významně přispěla. O myšlence na nahrazení mostu novým, širším a kapacitnějším, se však rozpoutala diskuse, která vedla k návrhu na prohlášení starého mostu památkou. Ministerstvo rozhodlo letos v zimě, kdy byl most šest týdnů zavřený pro silniční i tramvajovou dopravu, během uzavírky ho nechala Technická správa komunikací podepřít. Od března se přes most opět jezdí, tramvaje však omezenou rychlostí.

Libeňský most od architekta Pavla Janáka a konstruktéra Františka Mencla byl dokončen v roce 1928. Od té doby se nikdy nedočkal větší opravy nosné konstrukce. Na Vltavě v Praze je po proudu patnáctým mostem.