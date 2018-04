Za poslední měsíc našli myslivci na Zlínsku 10 uhynulých divočáků nakažených morem

Myslivci a dobrovolníci prohledávali měsíc oblast velikou padesát tisíc hektarů. Za každý prohledaný hektar jim náleží odměna sto padesát korun. Dohromady tak dostanou sedm a půl milionu korun. V případě nalezení a nahlášení uhynulého divokého prasete v zamořené oblasti má nálezce nárok na odměnu pět tisíc korun. „V porovnání se škodami, které by mohly vzniknout, pokud by se mor šířil dále, nebo se dokonce dostal do chovů domácích prasat, je to odpovídající částka,“ uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

Ministr zemědělství: Důsledné vyhledávání uhynulých divokých prasat mělo smysl. V boji s africkým morem prasat je to nejdůležitější úkol.https://t.co/ghWWoecHNK pic.twitter.com/VMt9JwQpGv — Zemědělství ČR (@MZeCr) April 23, 2018

Od února, kdy se zmenšila zamořená oblast, evidují veterináři v kraji sto jedna nalezených uhynulých divokých prasat. Mor prasat byl potvrzen u dvanácti kusů ve vysoce rizikové oblasti. V současné době se čeká na výsledek vyšetření čtyř zbývajících kusů. Za stejné období lovci v zamořené oblasti odlovili téměř čtyři stovky divočáků. Vyšetření AMP prokázalo pouze u jednoho kusu odloveného v katastrálním území Lužkovice uvnitř ohradníků. V oblasti intenzivního odlovu bylo v dubnu odchyceno přes dva tisíce sedm set divokých prasat.

Kromě vyhledávání uhynulých těl, lovu a odchytu divočáků se myslivci na Zlínsku starají také o údržbu pachových ohradníků, které mají zabránit šíření nákazy mimo vysoce rizikovou oblast. Účinnou látku doplňují do ohradníků jednou za čtyři týdny.