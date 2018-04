První z moderních tramvají s WiFi a USB je v Ostravě. Cestující sveze už v srpnu

Od léta chce dopravní podnik každý měsíc nasazovat do provozu čtyři tramvaje. Do poloviny příštího roku by tak v Ostravě měly jezdit všechny, řekl ředitel DPO Daniel Morys.

„Je to tramvaj speciálně vyvinutá pro Ostravu. V tuto chvíli začnou homologační práce. To znamená, že nejprve tato tramvaj bude jezdit se zátěží v podobě pytlů s pískem a následně s lidmi. Až najede daný počet kilometrů, můžeme ji zařadit na standardní linkový provoz,“ uvedl Morys.