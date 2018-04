Číšník upozornil hosty, že nesmějí pít donesený alkohol. Zkopali ho, leží na JIP

„Skupina sedmi mužů zaútočila na personál restaurace, jednoho číšníka povalili na zem a tam ho začali mlátit pěstmi a kopat do něj. Když poškozený zůstal bezvládně ležet na zemi, tak podezřelí z místa utekli na tramvaj číslo 14 a odjeli směrem na Karlovo náměstí,“ popsal napadení policejní mluvčí Jan Daněk. Zbitý muž utrpěl zranění hlavy, je po operaci ve velmi vážném stavu na jednotce intenzivní péče.

Útočníky však policisté zatím v rukou nemají. Prosí veřejnost o pomoc při pátrání, zveřejnili proto snímky podezřelých i video z napadení. Sedmi útočníkům hrozí obvinění z trestných činů těžkého ublížení na zdraví a výtržnictví. Soud by je za to mohl poslat až na deset let do vězení, uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.