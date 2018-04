Kvůli přepadení zastavili pachatelé provoz na dálnici D46

Policie nezveřejnila, jaké vozidlo bylo terčem přepadení ani co lupiči ukořistili. Vyšetřovatelům by ale mohlo pomoci svědectví lidí, kteří zůstali stát ve vzniklé koloně přibližně na 8. kilometru dálnice mezi 1:00 a 1:15 v noci. Mohou se hlásit na lince 158. „Pomoci by mohly i záznamy z palubních kamer,“ uvedl mluvčí policie Pavel Šváb.

Dálnice byla kvůli vyšetřování uzavřená asi osm hodin. Objízdná trasa vedla mezi exitem 7 u Drysic na Vyškovsku a exitem 12 u Brodku u Prostějova. Provoz se podařilo obnovit v neděli kolem 9:50.