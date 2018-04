Motolská nemocnice uzavřela kvůli spalničkám urgentní příjem, zdravotníci musí do izolace

Opatření se zprostředkovaně dotkne i Středočeského kraje, z něhož nyní záchranáři část pacientů vozí i do pražských nemocnic. Nyní budou muset volit středočeská zdravotnická zařízení.

V Motole však i nadále budou přijímat nejzávažnější případy, tedy pacienty s traumatem, polytraumatem, infarktem či mrtvicí. Omezení potrvá do 4. května, netýká se dětského urgentního příjmu.

„Ve Fakultní nemocnici Motol se nám bohužel vyskytl případ u jednoho ze zaměstnanců v rámci urgentního příjmu, což nám poměrně komplikuje situaci,“ uvedl ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO).

Všichni zaměstnanci, kteří s tímto člověkem přišli do kontaktu, musí do izolace. Týká se to urgentního oddělení a některých pracovníků zobrazovacích metod, celkem jde zatím o 31 pracovníků, uvedl ředitel nemocnice Miloslav Ludvík. Motolská nemocnice je největší zdravotnické zařízení v Česku.

Omezení platí pro lůžkovou část, ambulantní se netýká

Podle náměstka pro zdravotní péči Romana Prymuly je opatření v souladu s hygienickými předpisy. „U všech osob byly zjištěny hodnoty protilátek, bylo zjištěno, že jsou negativní,“ řekl. Kdyby byl test na protilátky pozitivní, znamenalo by to, že lidé jsou před nákazou chráněni a mohou dále pracovat.

Kontakt nastal již minulý víkend, předpisy vyžadují celkem 21 dní izolace, část z toho již uběhla. „V tuto chvíli bude izolace trvat dalších 15 dní,“ dodal náměstek. Zdravotník, u kterého se později nemoc objevila, měl službu 13., 14. a 15. dubna.