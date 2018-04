Urbanista: Jak naplánovat Prahu? Politici by měli vyjít z radnic a ptát se bezdomovců, prodavačů, školáků

Pozvěte co nejvíc lidí z co nejširších vrstev společnosti od podnikatelů přes děti po bezdomovce a nechte je svobodně snít o městě. Pečlivě poslouchejte jejich nápady a dokážete vytvořit plán města, který budou všichni jeho obyvatelé považovat za svůj. S takovou radou přijel do pražského Centra architektury a městského plánování (CAMP) nizozemský urbanista Zef Hemel. Tvrdí, že v Amsterdamu takový přístup slaví úspěch.