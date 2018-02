Ostravskou MHD jelo loni 91 milionů lidí. Počet cestujících roste, láká je jednoduchý tarif i wi-fi

Až do roku 2015 počet cestujících v ostravské městské dopravě soustavně klesal, mezi lety 2010 a 2015 podnik přišel o 14 procent (14,4 milionu) cestujících.

„Jsem přesvědčený, že městská hromadná doprava v Ostravě je v tuto chvíli bezpečnější, čistší, že asistenti přepravy dělají dopravu atraktivnější. Musím taky zmínit to, že placení kartou je velmi populární. Lidi mají pocit, že cestovat městskou hromadnou dopravou je moderní, a tudíž se nebojí dneska s námi jezdit i majitelé firem a podnikatelé.“

Rozšiřuje se také kamerový systém v tramvajích a trolejbusech. „Běží projekty, které mají pokrýt i tramvajové zastávky, které jsou v našem majetku. Věříme, že to povede k tomu, aby se lidé opravdu cítili bezpečněji, a tím pádem neměli žádnou bariéru cestovat s městskou hromadnou dopravou a odloží všechny předsudky a odloží taky osobní auta,“ řekl Morys.

Podnik rovněž chystá speciální linku hlavně pro turisty, na níž by měly jezdit patrové autobusy doubledeckery. „Probíhá příprava soutěže. Věříme, že se objeví v Ostravě ještě letos,“ řekl Morys.

„Letos počítáme, že do našeho vozového parku zařadíme 117 nových dopravních prostředků. Čekáme, že v srpnu začnou najíždět do provozu nové tramvaje od společnosti Stadler a v závěru roku přijdou taky další CNG autobusy, které nahradí ty starší dieselové,“ řekl ředitel. Vozový park DPO obohatí také 12 nových trolejbusů, tři elektrobusy a šest minibusů.

Stále zdokonalovaný odbavovací systém pro bankovní platební karty se podle něj velmi osvědčil. Podnik chce do budoucna zcela vytlačit papírové jízdenky . Má také ambice dosáhnout toho, aby v roce 2020 jezdila v ostravské MHD jen nízkoemisní vozidla.

Ve všech vozidlech by lidé od přelomu léta a podzimu měli mít k dispozici wi-fi připojení, wi-fi se bude rozšiřovat i na zastávkách.

„Lidé budou mít k dispozici i novou moderní aplikaci, pomocí které se budou moct lépe navigovat po Ostravě. Nejenom, že jim to sdělí, kdy jim co jede, ale i odkud kam se efektivně dostanou. Pomocí této aplikace budou lépe informovaní, kde se co děje na dopravní cestě. Taky budeme moct interaktivně komunikovat s cestujícími,“ řekl ředitel ostravské MHD.