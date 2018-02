Nadšení nestačí. Krkonoše volají po zákonu, který nalije peníze do běžkařských tras

Krkonošská horská střediska volají po novele zákona o cestovním ruchu, který by po vzoru sousedních zemí zefektivnil péči o turistické zázemí. Část výdělků na rekreantech přijíždějících do regionu by měli obchodníci převést do společné kasy, kterou by pak doplnil ze svého rozpočtu stát. Výsledná částka by se použila na protahování běžkařských tras nebo stavbu cyklostezek.