Napojení na plynovody stálo miliony. Lidé přesto topí raději tuhými palivy a zamořují okolí

V obci Prace mají také zavedený plyn. Takřka sedmdesát procent plynových přípojek ale podle dat krajského úřadu lidé nevyužívají. Topí dřevem nebo briketami. Plynu se bojí nebo jim přijde příliš drahý. „Za dřevo dáme ročně deset tisíc korun. Za plyn by to bylo alespoň třikrát víc,“ řekl jeden z obyvatel Prace.

Obyvatelé Česka v roce 2017 spotřebovali nejvíc zemního plynu za posledních sedm let – přes 8,5 miliardy metrů krychlových . Důvodem bylo chladnější počasí, loňská průměrná teplota činila 8,8 stupně Celsia.

Podle odborníků na životní prostředí jsou ale právě lokální topeniště vůbec největším znečišťovatelem ovzduší. „Není to o těch velkých komínech ani o autech, je to o všech těch malých komínech tady všude okolo, kdy v té výšce šest metrů jsou vypouštěny ty emise polétavého prachu ze spalování zejména pevných paliv. Ať už je to uhlí nebo dřevo,“ řekl zástupce vedoucího oddělení technické ochrany životního prostředí krajského úřadu Tomáš Helán.

Obec investovala do plynofikace zbytečně

Obec Prace je přitom plynofikovaná už od roku 2006 a investovala sedm milionů korun. „Žádné možnosti, jak motivovat lidi, nejsou. Každý řekne, když mi to bude obec platit, tak s tím budu topit,“ postěžoval si starosta Jan Vovesný (ODS).

Loni byly v kraji i kvůli inverzi překročené limity polétavého prachu celkem dvacet dnů. Nejhůře se podle studie lidem dýchá právě tam, kde plynové přípojky nenašly své odběratele nebo kde plyn stále ještě nemají. Například v Chudčicích na Brněnsku.