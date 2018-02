Řidiče ve Znojmě čekají uzavírky kvůli budovanému obchvatu. Sanitky budou jezdit parkem

Stavba dalších částí obchvatu vázne kvůli soudním sporům

Stavbaři chtějí spojit silnici do Jihlavy s osm let postaveným úsekem, který zatím v poli začíná, a také končí. Hotovo chtějí mít v půlce příštího roku. Realizace druhé strany obchvatu ale vázne. „Před námi je asi sedm set metrů, které chybí k tomu, aby to bylo připojeno plně do sítě. Problém je v tom, že vedeme územní řízení. V tuto chvíli nám bylo vráceno v rámci odvolání spolku Obchvat,“ řekl ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala.