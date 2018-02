Nespokojení taxikáři chystají v Praze další protesty, schůzka s Ťokem je zklamala

Taxikáři kvůli fungování Uberu či Taxify v hlavním městě opakovaně protestovali. Premiér v demisi Andrej Babiš i Dan Ťok pak slibovali rychlé řešení situace.

Podle Ťoka by mělo být výsledkem novely zrovnoprávnění všech služeb, deregulace současné taxislužby a možnost využívat nové platformy. Do budoucna by se v návrhu měla vyřešit i otázka danění, na niž kritici nových poskytovatelů dopravy poukazovali už dříve.