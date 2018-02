Tam, kde se rodí světla. Varroc otevřel v Ostravě vývojové centrum, zaměstná 130 konstruktérů

Hejtman Vondrák: Takovou výrobu potřebujeme

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák uvedl, že podobná centra jsou přesně to, co kraj potřebuje. „My se musíme posunout směrem od běžné výroby k něčemu sofistikovanějšímu, k přidané hodnotě. A právě vývojová centra, která tady vznikají v poslední době, dokumentují to, že naše podpora, kterou tomu věnujeme, ať už z pohledu zajištění infrastruktury, či z pohledu zajištění lidských zdrojů, to znamená studentů, ať už středních či vysokých škol, se začíná vyplácet. V tomto vidím naši budoucnost,“ řekl hejtman.

Podle ostravského primátora Tomáše Macury (oba ANO) je centrum jedním z dalších kroků na cestě přeměny lokální ekonomiky města směrem od bývalého těžkého průmyslu k moderní budoucnosti.

Varroc vyrábí světelnou techniku pro přední světové automobilky, například pro Bentley, Jaguar, Land Rover, Škodu, Volkswagen, Ford nebo Mercedes. Na celém světě má skupina Varroc Group přes 10 000 zaměstnanců. Sídlo skupiny je v indickém Aurongabadu.

V Česku má Varroc 2800 lidí, působí v Šenově u Nového Jičína, v Rychvaldě na Karvinsku a v Ostravě.