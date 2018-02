Brněnští radní podpořili nádraží v poloze u řeky. Rozhodnutí může vést k rozpadu koalice

Jednotlivé strany v nedávné době pořádaly veřejné debaty. Ta poslední se konala pod taktovkou brněnského magistrátu. Správa železniční a dopravní cesty na jejím začátku lidem pustila film, který představil jednotlivé varianty.

Pro i proti mají obě varianty

Stavba nádraží má trvat zhruba šest let. U řeky má stát od 42 do 45 miliard korun, pod Petrovem od 42 do 56 miliard korun. Podle studie proveditelnosti, kterou nechala zpracovat Správa železniční dopravní cesty, by se mohlo u řeky začít stavět v roce 2020, zatímco pod Petrovem nejdříve v roce 2026.

Příznivci odsunuté varianty poukazují na to, že u řeky se může začít stavět dřív, což umožní ještě částečně čerpat peníze z Evropské unie. U varianty pod Petrovem se to nepředpokládá. Argumentem je i větší připravenost projektu, nižší náklady i snazší zapojení vysokorychlostních tratí. Zastánci nádraží pod Petrovem zase tvrdí, že odsunutá poloha prodlouží dobu cestování lidí a bude se tam hůře dostávat městská hromadná doprava.