Vědci sledují chování bobrů. Chtějí snížit škody, které u jihomoravských řek zvířata způsobují

Bobři hráze nepotřebují

Nejčastěji jde o stromy přímo u vodních toků, u kterých si bobři staví takzvané hrady nebo hráze. Ty zase vadí vodohospodářům. „Zásadním problémem je narušování povodňových hrází a vůbec hrází vodních děl. Tam vlastně bobr staví nory, které způsobují průsaky a možnou destrukci,“ uvedla mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.

Bobři potřebují stromy pro zimování, kdy se živí jejich kůrou a tenkými větvemi, to je hlavní důvod, proč kolem vodních toků nacházíme pokácené stromy. „Právě proto, že bobr sežere kůru, tak mu zbývá dřevo, které nespotřebovává, a z něj velice často vytváří své stavby, jako hrady nebo hráze,“ vysvětlil Aleš Vorel z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity.

Hráze pak vytvářejí bobři hlavně v okamžiku, kdy nemají dostatek vody ve vodním toku. Primárně je ke svému životu nepotřebují, jsou pro ně spíše ochranou proti predátorům. Další data o chování bobrů mohou pomoci lesníkům i vodohospodářům. Vědci z Mendelovy univerzity je budou sbírat až do jara a do konce roku by pak měli přijít s konkrétním návrhem, jak škody po řádění těchto zvířat co nejvíce snížit.