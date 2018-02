Seniorku udusil a okradl o 15 tisíc korun. U soudu se přiznal a stráví 12 let za mřížemi

Fejta bydlel u rodičů v bytě naproti oběti, kterou znal. Osmasedmdesátiletá žena ho v osudný den poprosila o pomoc při nahození vypadlých pojistek. Přitom mluvila o vztahu k nezletilému synovi jeho bývalé přítelkyně. „Říkala mi, že to není můj syn. Mluvila o tom, že si bývalá přítelkyně najde někoho jiného a on na mě zapomene,“ uvedl odsouzený důvod, který u něj vedl k násilí.

Podle něj ho žena svými slovy dovedla do stavu, ve kterém nevěděl, co dělá. „Mám zatmění, nevím, jak jsem to udělal. V obou bodech obžaloby se cítím vinen,“ řekl u soudu Fejta. Poté, co měl sousedku uškrtit, prohledal její byt a ze skříně vzal malý příruční trezor s nejméně patnácti tisíci korunami. Část peněz už na konci loňského srpna, kdy ho policie zadržela, utratil.

K činu vedla nastřádaná frustrace

Podle znalkyně z oboru psychologie se Fejta identifikoval s rolí rodiče syna jeho bývalé přítelkyně. Vytvořil si k chlapci blízký vztah až závislost. „Když vystupoval jako rodič, pomáhalo mu to k sebevědomí. Nedovedl si život bez chlapce představit, žil hlavně pro něj,“ řekla psycholožka Beata Nour Mohammadi.

Obžalovaný podle znalkyně ale věděl, co dělá. K činu jej vedla frustrace nastřádaná z bránění ve styku s dítětem. Z výpovědí několika svědků, včetně matky obžalovaného, jeho bývalé přítelkyně nebo příbuzné zavražděné také vyplynulo, že Fejta příliš nepracoval, kradl a rodiče za něj platili dluhy. V minulosti už byl odsouzený za krádež.