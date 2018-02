Moravský pervitinový gang byl dokonale organizovaný. Kriminalisté dosud dopadli 37 lidí

Zlínští kriminalisté zadrželi dalších pět osob, které patřily do velkého drogového gangu výrobců a distributorů pervitinu. V případu odhaleném loni v říjnu se tak celkový počet zadržených vyšplhal na 37, z nichž je 31 obviněných a 12 vazebně stíhaných. V kraji se jedná o nejrozsáhlejší případ na úseku drogové problematiky co do počtu zadržených a stíhaných osob v jedné kauze.