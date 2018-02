Prastará Švestková dráha málem zanikla. Teď se mění na nejmodernější regionální trať v Evropě

Železniční trať Čížkovice–Obrnice vznikla na sklonku 19. století. Je součástí spojení Lovosic a Mostu, spojuje tedy i dvě tehdejší hlavní trati – někdejší státní dráhu z Prahy do Podmokel a dále do Saska a Pražsko-duchcovskou dráhu, tedy trať Praha–Most–Moldava. Svůj název získala trať podle švestkových alejí, které ji lemovaly, sloužila především k obsluze podniků v obcích na trase. Ústecký kraj na ní přestal objednávat osobní vlaky v prosinci 2007, od léta 2008 ale začaly jezdit výletní vlaky, zprvu pouze o prázdninových víkendech, provoz platily obce podél trati. V roce 2016 objednal výletní vlaky kraj, začaly jezdit již na konci března a vydržely do října, stále však jen o víkendech a svátcích. Prodej trati společnosti AŽD v témže roce na rozsahu provozu nic nezměnil.