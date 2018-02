Slovenská strela bude jako nová. Rzi a zchátralého interiéru ji zbaví kopřivnická automobilka

Ředitel Technického muzea Tatra Jan Jurkovič doplnil, že vůz by měl být po technické stránce renovován do podoby, v jaké jezdil po roce 1936. „Předpokládá se, že se zrenovuje do pojízdného stavu, to znamená v podstatě do opravdu původního stavu, který bude způsobilý na provoz i po veřejných kolejích. Samozřejmě jsou už nové předpisy, ale ta elektronika, která je nezbytná dneska k provozu, ta se dodá jenom pro, řekněme, určitou konkrétní jízdu jako přenosná,“ řekl Jurkovič.

Bude stát jako ve vitríně

Depo, v němž bude vůz stát, bude prosklené, tak aby byl vidět i podvozek. „Z druhé strany bude imitace nádraží. Je tam i prostor pro to, aby Slovenská strela mohla vyjíždět před toto depo, plus zamýšlíme to, že bychom dělali jednou za čas nějaké projížďky pro fanoušky,“ řekl Strouhal.

Jurkovič řekl, že stav vozu je opravdu tristní. Kompletně nové se budou muset vyrobit například sedačky. „Obrovskou výhodou při renovaci bude, že je plně zachovalá technická dokumentace. Čili restaurátoři mají podle čeho postupovat, proto si myslíme, že to opravdu zvládnou v horizontu těch dvou let,“ řekl ředitel muzea. Vnitřní prostory vozu se ale kvůli obavám z poškození budou lidem otevírat spíše jen při výjimečnějších událostech.