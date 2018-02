V brněnské koalici to vře kvůli poloze nádraží. Výsledky výzkumu vykládají politici různě

Z průzkumu lze totiž vyčíst i to, že čím víc mají lidé o přestavbě informací, tím více si přejí nádraží u řeky. Čím jich mají méně, tím více se kloní k tomu, aby nádraží zůstalo tam, kde je. „Pokud kolegové z ANO říkají, že je to proto, že o tom lidé nejsou informováni, tak je to proto, že jsme je o tom neinformovali jako město, ač jsme to slibovali,“ vysvětlil Matěj Hollan.

Lidovci přišli s kompromisem

O variantách jednali zástupci koaličních stran celý den. V průběhu odpoledne to na dohodu příliš nevypadalo. „Pokud čtyřicet osm procent lidí říká, že neví o variantách dostatek, a jen třicet čtyři procent říká, že má nějaké povědomí, tak to pro mě neznamená podporu té či oné varianty,“ oponoval Petr Vokřál.

Lidovci navíc přišli ještě s dalším řešením, které by prý mohlo patovou situaci vyřešit. Varianta řeka, ale s podmínkou. „My prosazujeme, aby bylo součástí rozhodnutí i podmínka propojení regionální trati z Břeclavi na Tišnov a průjezd nejobydlenější částí města,“ řekl předseda komise výstavby a rozvoje městské části Brno-střed Filip Chvátal (KDU-ČSL).

Hrozí rozpad koalice?

V koaliční smlouvě mají politici zanesenou větu o tom, že budou podporovat nádraží, které má podporu veřejnosti.