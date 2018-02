V Děčíně už odstranili masiv, který hrozil zřícením. Dvacítka evakuovaných se může vrátit domů

Evakuované domy stojí u hlavní silnice na Teplice. „To nejproblémovější místo je už dole, v neděli jsme tady měli dozor a domluvili jsme se na tom, že do dneška ještě odstraníme takovou špičku, která hrozila pádem a v úterý by se lidé mohli nastěhovat,“ uvedl stavbyvedoucí firmy AZ Sanace Jiří Čižmar.

S pomocí horolezecké techniky museli odborníci pod pískovcový masiv instalovat dva ocelové ploty a balvany pak postupně rozebírali. „Bylo to nestandardní a náročnější než běžná sanace skal, protože ten pohyb tam byl velký a člověk nikdy neví, co to udělá,“ dodal stavbyvedoucí. Noční mráz a denní slunce totiž pohybům pískovce nahrávaly.

Hrozící nebezpečí odhalili odborníci díky pravidelnému monitoringu, proto upozorňovali vedení města, že hrozí reálné nebezpečí zřícení. Radnice pak před deseti dny nařídila okamžitou evakuaci dvou desítek lidí ze dvou domů pod skálou.

Odstraněný skalní blok zůstane pod svahem, kde se z něho postaví ochranná bariéra. „Dočišťovat místo budeme do konce týdne, ale to už tu budou moci lidé být,“ řekl Čižmar. Okolní místa budou odborníci dál sledovat.

S nestabilními pískovcovými masivy mají v Děčíně a jeho okolí lidé bohaté zkušenosti. V roce 2014 se uvolnil v části Horní Žleb 25 tun vážící balvan, který jen těsně minul jeden dům a skončil na zahradě mateřské školy.

Město následně s pomocí státní dotace celé okolí sanovalo a nechalo zde umístit bariéry proti pádům dalších kamenů. Nestabilní bloky nechalo město odstranit i z oblíbené lezecké stěny v centru města. Plot chrání před padajícím kamením také obyvatele a turisty v Hřensku.