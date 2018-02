Před plzeňským nádražím začali demontovat už druhý most

Celková délka rozebíraného jižního mostu, který byl postaven v roce 1905, byla 16 metrů. „Nový most bude pětadvacetimetrový. Bude to konstrukce, která se bude postupně betonovat, bez jeřábu. Uděláme opěry, na nich zřídíme bednění a postavíme nový most,“ dodal Zemánek. Betonáž nového mostu začne v červnu až červenci. Podle Martina Krause, hlavního inženýra stavby ze SŽDC, na něm budou tři koleje.

„Po starém mostě by se asi ještě chvíli dalo jezdit, v havarijním stavu nebyl. Ale kvůli modernizaci tratí už tu bude most nový,“ uvedl Zemánek. Po jeho dokončení bude následovat výstavba železničního spodku, svršku, nástupišť, trakčního vedení, technologií a dalšího. Nové nástupiště ve směru na Domažlice a Klatovy, nové přístřešky a bezbariérový výtah a další budou hotovy do letošního prosince.

Tramvaje ve směru na Slovany a Světovar nyní pod mosty neprojedou, a to až do půlnoci 26. února. „Musíme ještě odbourat stávající opěry a musíme na to mít místo,“ řekl Zemánek. Mezi náměstím Republiky a Mikulášským náměstím nahrazují tramvaje autobusy. Kratší výluky budou ještě na betonáž nového mostu a jeho zatěžovací zkoušku.