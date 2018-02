Libeňský most nebude památkou. Praha musí rozhodnout, zda ho opraví, nebo zbourá

Podle analýzy ústavu by byla v případě zachování mostu nutná komplexní rekonstrukce. Ta by znamenala minimálně polovinu všech konstrukcí vyměnit a u ostatních konstrukcí dožilé části nahradit. Při rekonstrukcích se navíc mnohdy objeví řada dalších závad a problémů.

Účastníci řízení se můžou proti verdiktu ministerstva do 15 dnů odvolat. Vedle Prahy jde i o Dopravní podnik, Technickou správu komunikací a České přístavy. Pokud tak učiní, bude se věcí zabývat rozkladová komise, což by mohlo trvat i několik měsíců. Když podá námitky kdokoli jiný, bude se jimi zabývat ministerstvo. Další řízení by ale nemělo na nynější rozhodnutí odkladný účinek.

V případě stavby nového mostu by podle resortu měla vzniknout kopie původního. „Vzhledem k opakovaně prokázané vysoké architektonické a urbanistické hodnotě soumostí ministerstvo plně podporuje myšlenku vybudování kopie, která by splňovala potřebné požadavky na zatížitelnost i životnost mostu a zároveň uchovala mimořádně hodnotné tvarosloví Janákových kubizujících forem,“ píše se v rozhodnutí.

Podle náměstka pražské primátorky Petra Dolínka (ČSSD) ministerstvo odůvodnilo rozhodnutí tím, že most je důlěžitou spojnicí mezi oběma břehy Vltavy. Aby mohl být zachován pro dopravu, bude muset být zásadně přestavěn i v případě, že by se pouze opravoval. „Proto si myslím, že by zastupitelstvo mělo rozhodnout tou cestou, že jednoznačně umožní demolici mostu a postavení nového,“ řekl České televizi.

Výstavba i rekonstrukce by podle odborníků vyšly na obdobnou částku, a to 550 až 600 milionů korun. V původním plánu Technická správa komunikací předpokládala náklady asi 350 milionů korun. Tento plán ale počítal s využitím současných pilířů mostu. To odborníci kvůli jejich špatnému stavu vyloučili.

Zastupitel Matěj Stropnický (SZ/Trojkoalice) už ale dříve řekl, že považuje cenu stavby nového mostu za podhodnocenou, protože nezahrnuje výstavbu provizorního mostu. Domnívá se, že potřebná částka na stavbu nového mostu bude oproti ceně rekonstrukce dvojnásobná.

Rozhodnutí je na zastupitelstvu

Libeňský most je složený z několika částí. Příprava komplikovaného projektu trvala deset let. Zastupitelstvo v roce 2016 rozhodlo, že Praha půjde cestou rekonstrukce. Mezi tím se ale objevily další posudky z Kloknerova ústavu. O tom, zda usnesení zastupitelstva zrušit a most raději zbourat, by zastupitelé měli znovu jednat v únoru či březnu. Magistrát dosud čekal na stanovisko ministerstva kultury.

Technická správa komunikací začala na konci ledna most podpírat. Práce by měly trvat zhruba měsíc, pak by se na most mohla vrátit MHD. Podle Dolínka vznikne expertní skupina, která by měla městu pomoci nejen s Libeňským mostem, ale se situací mostů v Praze obecně.