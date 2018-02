Na zemi je i druhá část ocelového mostu v pražském Karlíně, demontáž měla den zpoždění

O hmotnosti snášených částí mohli dělníci předem jen spekulovat, mohla se pohybovat zhruba mezi 60 a 80 tunami. Manipulaci pak zastal mohutný, pětisettunový jeřáb. Ten zatím v Karlíně zůstává, podle mluvčího Správy železniční dopravní cesty Marka Illiaše jej odvezou do nedělního večera. Snášení mostu má vliv na dopravu, část ulice Prvního pluku v těsném sousedství vjezdu na autobusové nádraží Florenc je uzavřena a zůstane tak, dokud stavební firma jeřáb neodveze.

Nová příhradová konstrukce, která nahradí snesený ocelový nadjezd, plánuje SŽDC dosadit příští rok, do té doby tedy zůstane karlínský spojovací viadukt rozdělen na dvě části. Již dříve vysvětlil mluvčí Illiaš odstranění dosavadní konstrukce jejím špatným stavem. „Nevyhovuje z hlediska technických i provozních parametrů, stejně tak nevyhovující je i hlučnost provozu vlaků po něm,“ shrnul.

Snesená konstrukce zatím spočinula na nosnících na parkovišti vedle viaduktu. Dělníci ji tam rozřežou, skončí ve šrotu.

Práce na Negrelliho viaduktu mají skončit za dva roky

Náhrada mostu přes ulici Prvního pluku je součástí celkové rekonstrukce Negrelliho viaduktu včetně všech jeho novějších částí, ke kterým patří karlínský spojovací viadukt z roku 1872 i silniční nadjezdy, které vznikly na několika místech v průběhu 20. století.

V současnosti je viadukt bez kolejí, sneseny jsou i sloupy a trakční vedení, loni v létě začala dlouhodobá výluka. Vlaky ze severu, které po mostě jezdily na Masarykovo nádraží, projíždějí Prahou po delší trase, vlaky od Kladna končí na provizorní zastávce na severním předmostí viaduktu. Výluka by měla skončit v září příštího roku, s dokončením všech prací na Negrelliho viaduktu počítá SŽDC v roce 2020, tedy 170 let od jeho uvedení do provozu.