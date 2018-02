Okradl handicapovaného studenta. Zloděje však policie hledá marně, nepomohlo ani video

Handicapovaný student, který přišel o peněženku s platební kartou a poté i o deset tisíc korun, ví, kdy byl okraden, ale neví kým. „Nakupoval jsem a asistent mi zandal peněženku do kapsy zadní tašky. Když to máte v kapse vzadu, tak to člověk na vozíku ani neucítí,“ poukázal.

Že peněženku nemá, zjistil až na koleji, a než stihl zablokovat odcizenou platební kartu, zmizelo mu z účtu mnoho peněz.