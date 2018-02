Ocelová konstrukce bývala na Negrelliho viaduktu, teď už leží vedle. Půjde do šrotu

Když se snáší velká konstrukce uprostřed husté městské zástavby, vždy to přitahuje pozornost. Demontáž části karlínského spojovacího viaduktu, která vede nad ulicí Prvního pluku, ovšem byla obzvláště pikantní. Nejenže museli dělníci snést ocelovou část jinak převážně kamenného mostu, která se od roku 1936 vypínala v těsné blízkosti karlínských domů, ale také museli s konstrukcí „něco“ udělat. Cílem je dostat ji do šrotu.

Problém spočíval i v tom, že nebylo jasné, jak přesně je konstrukce těžká. Mohlo jít až o 80 tun, záleželo na tom, jakou daň si během desítek let vybrala koroze. Správa železniční dopravní cesty původně očekávala, že se podaří v pátek snést obě části železničního nadjezdu přes ulici Prvního pluku, ale nakonec je zatím na parkovišti vedle mostu pouze jedna z nich. Práce začaly kvůli špatnému počasí se zpožděním, a proto budou pokračovat v sobotu.

Podle mluvčího SŽDC Marka Illiaše zatím proběhly přípravné práce, dělníci mají být opět na místě od sobotního rána. „Pokud opět nenasněží, podle plánovaného harmonogramu by nejpozději do odpoledne měla být dole i druhá část,“ přiblížil. Snesené konstrukce zprvu spočinou na připravených trámech, před odvozem do šrotu ale bude ještě potřeba je rozřezat.

/*json*/{"map":{"lat":50.08987961841303,"lng":14.443324105842521,"zoom":18,"mapTypeId":"hybrid"},"markers":[{"lat":50.08970196008529,"lng":14.443274484975746,"type":"1","description":"odstraňovaná konstrukce"}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Část karlínského spojovacího viaduktu, která vznikla až ve 30. letech minulého století – tedy více než 60 let po samotné spojce, jež je přitom sama doplňkem ještě staršího Negrelliho viaduktu – je třeba vyměnit. Podle mluvčího Illiaše „již nevyhovuje z hlediska technických i provozních parametrů, stejně tak nevyhovující je i hlučnost provozu vlaků po něm“.

Nový nadjezd má být jen jednokolejný – beztak byla v posledních letech jedna ze dvou kolejí, která vedla přes starý, zaslepená – a bude mít příhradovou konstrukci. SŽDC ale zatím nestanovila termín stavby nového přemostění.

Snesení mostů přes ulici Prvního pluku předchází další podobné akci – sundání nadjezdu v Křižíkově ulici. Ten již je součástí původního Negrelliho viaduktu, ale i on je novější, vznikl v 50. letech minulého století.