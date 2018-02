Senát má na stole petici za urychlení výstavby dálnice D43. Podepsalo ji šestnáct a půl tisíce lidí

Začít stavět by se mělo od Moravské Třebové

Petice, kterou předala senátorka Vítková předsedovi Senátu, má jasný cíl, aby stavba dálnice D43 začala co nejdříve. „Přípravy, které mohou trvat šest až osm let, by se měly zkrátit na co nejkratší dobu. Od severu od Moravské Třebové by se mělo začít stavět co nejdříve,“ řekla senátorka Vítková.

Část plánované dálnice je už v zásadách územního rozvoje schválená. Konkrétně jde o její severní úsek, který začíná u Černé Hory a vede až k Velkým Opatovicím u hranic Jihomoravského kraje. „Od Lysic nahoru v podstatě po D35 je možné stavět. Ten sever je dlouhodobě ve shodě, není tam problém v té trase, tak je to asi jediná možnost, jak začít budovat novou D43,“ řekl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Martin Maleček (STAN).