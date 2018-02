Jeden úřad nařizuje vysázet nové stromy, další výsadbu naopak zakazuje. A oba hrozí pokutami

Pardubičtí silničáři se dostali do paradoxní situace poté, co na Chrudimsku vykáceli jednu z alejí podél silnice. Zatímco městský odbor životního prostředí jim nařídil pod pokutou až milion korun vysazení nových stromů, silniční správní úřad výsadbu stromů pod pokutou až 300 tisíc korun zase zakázal. Jasno do celé věci nevnesl ani soud, na který se silničáři obrátili.