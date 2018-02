Spoutání skály v Děčíně nestačilo, nastoupily proto sbíječky. Evakuovaní by se domů mohli vrátit dřív

Z Pastýřské stěny se po pěti dnech zabezpečování poprvé ozvaly sbíječky a pneumatická kladiva. „Když jsme začali, zjistili jsme, že je pískovec měkčí, než jsme očekávali. Takže budeme pokračovat dál za pomocí sbíjecích kladiv a klínů,“ vysvětluje stavbyvedoucí Jiří Čižmár.

Specializovaná firma teď skálu rozebere na menší části, ty pak zůstanou přímo pod převisem. Z menších kamenů by měla vzniknout ochranná bariéra. „Bude sloužit k zajištění a ochraně těch domů a silnice dole pod ní,“ dodává Jiří Čižmár.

/*json*/{"map":{"lat":50.7789630265221,"lng":14.190905581902712,"zoom":14,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.778976594502176,"lng":14.188019525002687,"type":1,"description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Zatím jsou ale stále v ohrožení i bytové domy na frekventované Teplické ulici, odkud se v pátek museli jejich obyvatelé vystěhovat. „Domy jsou hlídané a zapečetěné. Pokud si nájemník potřebuje pro něco dojít, pak tam jde v doprovodu s městskou policií,“ vysvětluje vedoucí krizového štábu Radek Tuhý.

Původně měla být pískovcová skála odstraněná do konce příštího týdne. Po prvním dnu prací ale technici věří, že by mohli s likvidací uvolněného masivu skončit dříve, a evakuovaní obyvatelé by se tak mohli vrátit do svých domovů.

V roce 2014 se uvolnil balvan vážící 25 tun

Ohrožení zjistili odborníci v rámci pravidelného monitoringu. „Včera (ve čtvrtek) odpoledne jsme se dozvěděli, že je velmi vážný stav a že je reálné nebezpečí, že se skála utrhne. Tak velký pohyb tam teď byl. Voda a mráz udělaly své a je to pískovec. Mluvíme asi o 74 kubících, takže je to velký masiv,“ popisovala v pátek děčínská primátorka Marie Blažková (ANO). Nebezpečnou oblast na Pastýřském vrchu proto už v pátek obehnala policie páskou.

Problémy s nestabilními pískovcovými skalami však nejsou v Děčíně ničím neobvyklým. V roce 2014 se uvolnil v části Horní Žleb 25 tun vážící balvan, který jen těsně minul jeden dům a skončil na zahradě mateřské školy. Město pak s pomocí státní dotace celé okolí sanovalo a nechalo zde umístit bariéry proti pádům dalších kamenů. Nestabilní bloky nechala radnice odstranit také z oblíbené lezecké stěny v centru.