Šatovka je opět prázdná. Squatteři odešli, policie je hned zadržela

Buďánka (Praha 5): Někdejší kolonii dělnických domků obsadili squatteři na jaře 1991. Začátkem roku 1992 policie domy vyklidila, většina lidí se přesunula do squatu Sochorka. V pozdějších letech ale zanedbané domky squatteři znovu obývali. V roce 1997 přešla Buďánka do správy Prahy 5, osada byla v 90. letech vyhlášena památkovou zónou. Většina objektů byla kvůli špatnému stavu zbourána, první kompletně obnovený objekt byl otevřen v roce 2016, slouží jako komunitní prostor. Další tři objekty mají být opraveny do dvou let.