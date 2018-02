Vláda chce kvůli Uberu rychle změnit zákon. Podniká de facto nezákonně, řekl Babiš

Taxikářům, kterých v hlavním městě pracuje podle odhadů zhruba 8300, vadí, že řidiči Uberu nemají auta evidovaná jako vozidla taxislužby a nemají taxametry. Vnímají ji proto jako nekalou konkurenci, třebaže Uber protiargumentuje tím, že není taxislužba, ale že nabízí spolujízdu v rámci sdílené ekonomiky. Protože podle taxikářů stát situaci nijak neřeší, na protest již několikrát uspořádali pomalé jízdy Prahou, kterými blokovali dopravu. Minulý čtvrtek na magistrále demonstrovaly až dvě tisícovky vozů, v pondělí tisícovka aut zkomplikovala dopravu na nábřeží mezi Rudolfinem a Národním divadlem. Šoféři Babiše či ministra dopravy v demisi Dana Ťoka souběžně zvali na schůzku, ale Ťok to odmítl (právě s ohledem na probíhající protesty) a Babiš žádal oficiální pozvánku. Taxikáři proto v pondělí s žádostí o schůzku kontaktovali Úřad vlády a končící ministerský předseda je následně pozval na středeční jednání. Podle místopředsedkyně taxikářské asociace mělo jednání s vládním sborem dobrý průběh. „Premiér si mě poslechl, byl občas i překvapený, co říkáme, jak se to zamotalo a jestli se to dá rozmotat,“ uvedla Venclová. Tomu dal ministerský předseda za pravdu i na následné tiskové konferenci. „Taxikářům rozumím, na problém poukazovali dlouho. Podnikají, mají pravidla, zákon a předpisy – a někdo tady podniká de facto nezákonně. Jejich stížnost je legitimní. Vyzýváme, aby firmy Uber a Taxify podnikaly podle zákonů, což dnes není ten případ,“ prohlásil.

Andrej Babiš předseda vlády v demisi „Česká republika chce podporovat moderní technologie. Nicméně, stejně jako tyto společnosti respektují zákony ve většině zemí Evropské unie, měly by je respektovat i u nás, a to okamžitě. Cílem není zakazovat moderní technologie a aplikace ve službách přepravy osob. Cílem je, aby stanovená pravidla dodržovali všichni účastníci trhu.“ Andrej Babiš předseda vlády v demisi

Plán: Dostat řidiče pod vázanou živnost Argumenty taxikářů podle ní nakonec akceptoval i ministr dopravy, který ještě ráno protesty kritizoval, a uvedl, že jimi řidiči škodí jen sami sobě. Nyní chce Ťok prostřednictvím poslaneckého návrhu upravit zákon tak, aby zprostředkování jízdy v taxislužbě bylo vázanou živností a bylo ho možné nabízet jen taxikářům s licencí. Uber a podobné služby by to podle něj prostřednictvím povinného živnostenského oprávnění zrovnoprávnilo s tradičními provozovateli taxi. „Nerovné podnikatelské prostředí bychom měli narovnat,“ prohlásil. „Zprostředkovatelství je dnes živnost volná, a měla by být vázaná. Mělo by být jasné, že zprostředkování jízdy může být jenom koncesovaným taxikářem. Dnes je situace některými společnostmi zneužívána.“ Novela by měla umožnit všem taxikářům místo taxametrů používat aplikace, dodal s tím, že na příští týden svolá jednání s ostatními sněmovními stranami, aby se změny podařilo prosadit rychleji. Venclová uvedla, že podle dohody se zákon ve sněmovně ve zrychleném řízení pokusí protlačit poslanec Patrik Nacher (za ANO). „Premiér, zdá se, pochopil, že je nám křivděno a že si nevymýšlíme, že je to pravda,“ uvedla. „Je velký krok, to se tady ještě nestalo, aby vláda uznala, že pravděpodobně my máme pravdu,“ konstatovala. Doufá, že se uvedené společnosti zachovají gentlemansky a buď se stáhnou z trhu, nebo se začnou chovat tak, aby zákonům vyhověly.

Karolína Venclová místopředsedkyně Asociace koncesionářů v taxislužbě „Ještě se nestalo, aby vláda uznala, že by pravda mohla být na naší straně. Pokud se tak stane, předpokládám, že společnost Uber a společnost Taxify se zachovají gentlemansky, pochopí, že jejich řidiči porušují zákony této země, a buď se stáhnou z trhu, nebo to okamžitě napraví.“ Karolína Venclová místopředsedkyně Asociace koncesionářů v taxislužbě