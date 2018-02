Obří podvozky pro novou raketu staví v Uničově. Ariane 6 se díky nim vydá v roce 2020 do kosmu

Úspěšný start rakety soukromé společnosti SpaceX Elona Muska se projeví i v plánech Evropské vesmírné agentury (ESA), do níž patří i Česko. Odstartování a následný návrat dvou ze tří stupňů rakety na přistávací plošinu hodnotí odborníci jako mezník v dějinách kosmonautiky. Podle Lukáše Holmana ze vzdělávací kanceláře ESA již nyní mění tato agentura koncepci vlastních raket.

„Podařilo se odstartovat takový typ rakety, který je relativně jednoduchý na postavení a současně se minimálně jeho první stupeň bude vracet a znovu používat, což může náklady ještě snížit,“ řekl Holman.

Připomněl, že ještě před několika lety ESA nevěřila Muskovu tvrzení, že dokáže návrat prvního stupně rakety. „A dnes je to praxe. Zpětně to ovlivnilo, jak se ESA dívá na své vlastní nosiče,“ uvedl. Agentura přehodnotila přípravu nosné rakety Ariane 6, nově do ní podle Holmana musí kvůli zachování konkurenceshopnosti zakomponovat návratovost minimálně prvního stupně.