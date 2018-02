Olympijskou Ostravu doprovází Korejská vesnička. Návštěvníci si dají "kimči" i lekci z kaligrafie

„I tady se Korejci snaží lidem přiblížit svou kulturu,“ poznamenala redaktorka České televize Tereza Krumpholzová, která zde zastihla mimo jiné Sooyeon Kang – Korejku, která se do Česka s rodiči přestěhovala, když jí byly 4 roky. Nyní se věnuje studiu designu a do kraje se vrací na prázdniny. Po škole tady chce zůstat.

„Ve Frýdku-Místku jsem dlouho a mám to tam ráda. Je tam klid,“ dodala Sooyeon Kang, která v Korejské vesničce po dobu olympiády lidem připravuje tradiční korejská jídla, například kimči. „Je to nakládané zelí, jsou tam papričky. Každá rodina to připravuje jinak,“ sdělila.

Na olympijském Masarykově náměstí mohou návštěvníci zastihnout také Marcelu Šimonidesovou, která vyučuje korejštinu na vysoké škole. Příchozí naučí i základy kaligrafie. „Při kaligrafii se manipuluje celou rukou a musí to jít celým tělem,“ popisuje její základy.

Nejvíce Korejců na severní Moravě zaměstnává nošovická automobilka. Aktuálně se jedná o čtyřicet korejských manažerů a deset kmenových zaměstnanců. Část pracovníků automobilky se navíc za odměnu mohla podívat na olympiádu. Jelo jich tam šedesát.

Z důvodu bezpečnosti jsou posíleny policejní hlídky

Lidé, kteří zavítají do centra Ostravy, a třeba také právě do Korejské vesničky, se o své bezpečí obávat nemusejí. Před rizikem najetí automobilu je zde chrání vysouvací kovové sloupy.

Možné dopravní problémy pak řeší kyvadlová autobusová doprava, poznamenal ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel.