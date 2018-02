Bučovice koupily zdevastovaný areál nábytkářského podniku. Na pozemku chtějí stavební parcely

Za socialismu byly Bučovice největším výrobcem nábytku v Československu. V roce 1995 výroba skončila a nové využití se pro areál nenašlo. Bývalý závod UP má velikost zhruba osmi fotbalových hřišť a je v něm dvacet budov.

Nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívaná, zanedbaná a může být i kontaminovaná. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, residenční, vojenské či jiné aktivity. Brownfield nelze vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces jeho regenerace.

Současný majitel oblast prodával už několik let. Původně za areál chtěl 85 milionů korun, až teď slevil na třetinu. A bučovičtí zastupitelé tak jednohlasně odsouhlasili jeho odkup.

„Celý areál je v dezolátním stavu a město už nechtělo čekat dalších mnoho let, než se této akce nebo tohoto projektu ujme někdo jiný. Je to zátěž nicméně taková, kterou jsme schopni si dovolit,“ řekl starosta Bučovic Jiří Horák (KDU-ČSL) s tím, že další desítky milionů pak bude stát demolice.

Nové lokality pro bydlení

Město hodlá pozemek kompletně vyčistit od zničených budov. „To bude první fáze, která nám zabere zhruba rok. Ve druhé fázi chceme celou lokalitu vyprojektovat pro budoucí zástavbu, zasíťovat a parcely nabídnout k bydlení,“ nastínil starosta. V sousedství Bučovického zámku by tak měly nové domy nahradit současné ruiny do několika let.

Přitom už od začátku roku má nového majitele i bývalý dřevařský závod ve Ždánské ulici. Soukromý investor i v oblasti nazývané místními Středopila plánuje lokalitu pro bydlení. Městu se také podařilo vyřešit situaci s domem v Zahradní ulici, označovaným jako sýpka. Vybydlenou nemovitost nechá zbourat.

V kraji jsou velké brownfieldy

Brownfieldů, tedy pozůstatků zkrachovalých průmyslových komplexů, je na jižní Moravě celkem 159. Deset z nich přesahuje rozlohu deseti hektarů. Největší z nich je areál bývalých železáren v centru Veselí nad Moravou, který zabírá skoro 45 hektarů. V budoucnosti bude nejspíš využitý znovu pro výrobu. Mezi další patří Mikulovské kasárny nebo průmyslový areál v Adamově.