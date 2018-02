Ostravu čekají dopravní komplikace. Uzavře se část klíčové Rudné

Dvě záchytná parkoviště mají vzniknout v blízkosti Místecké ulice. Své automobily by na nich měli nechávat řidiči, kteří do krajské metropole míří směrem od Frýdku-Místku. Parkoviště s celkovou kapacitou 260 míst by měla být hotova v roce 2020, uvedl před časem primátor Tomáš Macura (ANO).

Nejdále je město v přípravě obdobného parkoviště na tramvajové smyčce na příjezdu od Hlučína na Opavsku. Jeho kapacita činí 135 parkovacích míst. Předpokládané náklady jsou 20 milionů bez DPH. Další takové parkoviště pak město chystá i v blízkosti dolu Hlubina v Dolní oblasti Vítkovice, tam by kapacita mohla být až 330 parkovacích míst.