Soud jedná kvůli pádu dítěte z vlaku. Svědek se přiklání k tomu, že za tragédii mohlo otevřené okno

Podle něj se dveře otevřely až poté, co ten „předmět“ dopadl na zem. Teprve poté prý slyšel ránu. „Domníval jsem se, že to byl pád toho zavazadla, ale to je nesmysl, to už bylo hrozně daleko. Domnívám se, že to byly ty dveře,“ uvedl Petraš. Podotkl, že v plné rychlosti otevřené dveře zavřel a šel hledat vlakvedoucí, v té chvíli někdo použil záchrannou brzdu.

Podobně vypovídala i jeho spolupracovnice, která prý zaslechla podivný zvuk, znělo to jako rána na střechu a poté se ozval hrozný křik. Až poté se ozvala podle ní rána od otevřených dveří. „Nejdřív byl křik, řev a až poté rána z otevřených dveří,“ vypověděla žena.

Inspektoři: Na vině byly nedovřené dveře

O vypadnutí dítěte z okna se mluvilo také těsně po nehodě, poté inspektoři upřesnili, že vypadlo ze dveří. Podle žalobce Jaroslava Rašendorfera verzi o pádu dívenky z okna vyloučil i její otec. „Vím, že v první fázi byla verze vypadnutí dítěte z okna. V tom kupé byly děti spatřeny, jak mávají při odjezdu vlaku. Seděl tam však otec a ten řekl, že děti odešly s matkou na WC,“ řekl již dříve žalobce.

Podle státního zástupce za tragédii, která se stala na trase z Luhačovic do Prahy na konci července 2016, nese odpovědnost vlakvedoucí a průvodčí, které nedohlédly na řádné uzavření dveří. Obě svou vinu popřely, odmítly, že by šlo z jejich strany o laxnost či nedbalost. Obou žen se dnes zastal i strojvedoucí.