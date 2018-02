Krizový stav na Bruntálsku ministerstvo kvůli kůrovci zatím nevyhlásí

Nové znění vyhlášek by podle ministra mělo být schváleno do měsíce. Ministr to v pátek řekl na Bruntálsku, kde je kůrovcem a klimatickými změnami ohroženo až 90 procent smrkového porostu.

„Tento stav už je krizový. Toto není běžné lesní hospodářství,“ řekl ministr uprostřed vykácené doliny. Krizový stav pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj ale zatím vyhlašovat nebude. Soustředí se na změnu vyhlášek souvisejících se zákonem o lesích. „Jejich nynější podoba brzdí a omezuje lesní hospodáře při obnově lesa,“ řekl.