Hokejové puky i víno z Moravy. Na olympiádě je také jiná než ryze sportovní česká stopa

Po dvaceti letech od legendárního vítězství českých hokejistů na Hrách v Naganu se ani další asijská olympiáda neobejde bez puků z Valašska. V Kateřinicích na Vsetínsku je vyrábí firma Gufex už od roku 1990.

„Recepturu, ze které vyrábíme puky, jsme vyvíjeli opravdu dlouhou dobu. Složení směsi zná čtyři až pět lidí,“ řekla jednatelka firmy Kateřina Zubíčková.

Na hokejový turnaj a doprovodné akce by měla stačit zásoba deseti tisíc puků. A zajímavostí je, že o jejich výrobu se starají ve vedení firmy výhradně ženy. „Mnohdy jsou lidé překvapení, ale po smrti zakladatele firmy Pavla Mráčka jsme na to s mamkou a sestrou zůstaly samy. Firma jede dál, takže co děláme, má asi nějaký smysl,“ uvedla Zubíčková.

Moravská vína v Koreji

Puky na ledové ploše nejsou jedinou stopou z regionu, která se objeví v jihokorejském Pchjongčchangu. Třeba jamajské bobistky obléknou kombinézy navržené zlínskou designérkou Zuzanou Bahulovou. S kolibříkem na zádech budou poutat pozornost sportovního světa podobně jako jejich předchůdci před třiceti lety na Hrách v Calgary.