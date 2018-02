Zemědělce na jihu Moravy čeká opět suchý rok. Podzemní vody i sněhu je málo

Se suchem bojují dlouhodobě například obyvatelé Božic na Znojemsku. Josef Gazdík si musel nechat před třemi lety vybudovat novou, podstatně hlubší studnu. Dřív stačilo na vykopání studny osm metrů, teď našel Josef Gazdík vodu až v 18 metrech. „ Byl jsem si jistý, že musí bohatě stačit patnáct metrů a nestačilo to. Museli jsme kopat dál.“

Hladinu podzemní vody měří vodohospodáři na 240 místech na jižní Moravě. Právě v této oblasti si musí pro vodu sáhnout nejhlouběji. „Ta voda je asi tři metry pod terénem, je to silné sucho. Na jižní Moravě je situace stále velice vážná,“ dodává u jednoho z vrtů vedoucí oddělení hydrologie ČHMÚ Eva Soukalová.

Někde musí vodohospodáři dokonce posouvat čidla níž, protože je mají na suchu. Třeba řeka Jevišovka na Znojemsku patří k těm, kde je rekordně nízký průtok. V průměru jen něco přes deset procent normálu.

Nepomohl ani podzimní déšť, ani lednový sníh. „To by skutečně ten sníh musel být aspoň metr vysoký, aby se to doplnilo. A půda by nesměla být zamrzlá,“ řekla hydroložka.